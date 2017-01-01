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Manisalı çocuklar tam anlamıyla bayram yapacak



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tam anlamıyla yaşayabilmesi için gün boyu farklı etkinliklere imza atacak. Atatürk Kent Park'ta coşkuya ulaşacak olan kutlamalarla Manisalı çocuklar unutamayacakları bir bayram yaşayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 23 Nisan resmi töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara lunapark bileti, Türk Bayrağı ve balon dağıtmasıyla başlayacak etkinlikler, Atatürk Kent Parkı'nda devam edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlanacak. Çocukların mutluluğuna ortak olunması amacıyla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çocuklara özel bir program hazırladı. Program Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 23 Nisan remi töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara lunapark bileti, Türk Bayrağı ve balon hediye etmesiyle başlayacak. Bayram coşkusu, öğleden sonra ise Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı Atatürk Kent Parkı'na taşınacak. Program kapsamında 6 çardak ve anfi tiyatroda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 1'inci çardakta Şirinler Oyunu ile Lirik Gösterisinin olacağı programda 2'nci çardakta ise palyaço, pandomim ve balon şov yer alacak. 3'üncü çardakta ise 70 kişilik çocuk korosu sahne alırken, 4'üncü çardakta Angry Birds çocuk oyunu bulunacak. 5'inci çardakta Manisa Büyükşehir Belediyesi Kreşi öğrencilerinin oluşturduğu 'Atatürk Çocukları Korosu', 6'ncı çardakta amatör grup müzik dinletisi yer alacak. Anfi Tiyatroda ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları 'Hacivat ve Karagöz' oyununu sahneleyecek. Maskot Bando ekibinin tüm gün parkta dolaşacağı programda, ayrıca pamuk şekerci ve macuncular da olacak.

(SC-Y)



20.04.2017 16:48:09 TSI

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