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Vali Demirtaş: "Şehit aileleri ve gazilerimizin daima yanında olacağız"



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin daima yanlarında olacağız" dedi.

Şehit polis memuru Zeyyat Dağ'ın babası Ahmet Yaşar Dağ ve şehit Adem Şimşek'in kardeşi Mehmet Sadi Şimşek ve Mardin Kızıltepe Karakol Baskını Gazisi Ömer Nacar, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Şehit yakınları Ahmet Yaşar Dağ ve Mehmet Sadi Şimşek ile Gazi Ömer Nacar'ın ziyaretinden büyük mutluluk ve onur duyduğunu kaydeden Vali Demirtaş, "Vatanımızın, milli birlik ve beraberliğimizin korunmasında canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz, milletin gönlünde daima müstesna bir yerdedir. Ziyaretiniz vesilesiyle, minnetle ve dualarla andığımız şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum ki şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin daima yanlarında olacağız" dedi.

Şehit polis memuru Zeyyat Dağ'ın babası Ahmet Yaşar Dağ ve şehit Adem Şimşek'in kardeşi Mehmet Sadi Şimşek ve Mardin Kızıltepe Karakol Baskını Gazisi Ömer Nacar ile sohbet eden Vali Demirtaş, şehit ve gazi yakanlarına sahip çıkma noktasında ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(ADN-Y)



20.04.2017 16:48:24 TSI

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