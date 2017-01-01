20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adilcevaz'da ceviz hastalıklarıyla mücadele toplantısı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:51
Adilcevaz'da ceviz hastalıklarıyla mücadele toplantısı
Adilcevaz'da ceviz hastalıklarıyla mücadele toplantısı

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son yıllarda görülen ceviz antraknozu ve ceviz hastalıkları ile mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, Adilcevaz ilçesinde ceviz üretimine önem verdiklerini belirterek, son yıllarda cevizde görülen antraknoz hastalığının çiftçiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Asak, bu tür toplantıları düzenleyerek, çiftçileri daha fazla bilgilendirmek istediklerini belirterek, bilgilendirme çalışmalarıyla yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini ve bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için bütün imkânlarını seferber edeceklerini kaydetti.
Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, cevizin ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığının ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilçemizdeki çiftçilerimize 6 bin 500 adet ceviz fidanı dağıttık. Hemen akabinde ilçemizin aşılı cevizlerinden çiftçilerimize ve kurumlarımıza dağıttık. İlçemizdeki ceviz üretiminin arttırılması ve hastalıklarla mücadele konusunda bizler üzerimize düşen görevleri yapmaktayız. Bu konuda çiftçilerimizin de üzerine düşen görevlerini yapmaları gerekmektedir. İlçemiz ceviz üretiminin yapıldığı yer olmasına rağmen maalesef ceviz üretimi bitme aşamasına gelmiş durumdadır. Bir an önce el ele verip Adilcevaz cevizini daha iyi yerlere getirip bütün dünyaya pazarlamamız gerekmektedir. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ne yazık ki ağaçlarımız hastalıklardan tükeniyor. Kimse bakımını ve ilaçlamasını yapmıyor, yeni fidanlar dikmiyoruz. Bir an önce bu sorunun önüne geçmemiz gerekiyor. Hep birlikte elbirliği yaparak ağaçlarımızı bu hastalıklardan kurtaralım ve ilçemizdeki ceviz fidanı üretimini arttıralım. Herkes üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederse, ilçemizin ekonomisine önemli katkı sağlayan cevizimizi bu tür hastalıklardan kurtarıp yeniden ekonomimize kazandırmış oluruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü mühendisleri Dr. Mehmet Kaplan ve Abdullah Akın, ceviz antraknozu ve ceviz hastalıkları ile mücadele yöntemleri konularında çiftçileri bilgilendirdi.
(MSA-Y)

20.04.2017 16:59:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Çınar koltuğunu çocuklara bıraktı
YEREL

VALİ ÇINAR KOLTUĞUNU ÇOCUKLARA BIRAKTI
Adilcevaz'da yol yapım çalışması
YEREL

ADİLCEVAZ'DA YOL YAPIM ÇALIŞMASI
Kaymakam Alibeyoğlu'ndan ev ziyaretleri
YEREL

KAYMAKAM ALİBEYOĞLU'NDAN EV ZİYARETLERİ
Müdür Asak Mutki'de
YEREL

MÜDÜR ASAK MUTKİ'DE
Bitlis'te 10 bin bıttım ağacı aşılanacak
YEREL

BİTLİS'TE 10 BİN BITTIM AĞACI AŞILANACAK
Tatvan'da okul müdürleri toplantısı
YEREL

TATVAN'DA OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
Bataklığa saplanan inek kurtarılmayı bekliyor
YEREL

BATAKLIĞA SAPLANAN İNEK KURTARILMAYI BEKLİYOR
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Vali Çınar korucularla bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇINAR KORUCULARLA BİR ARAYA GELDİ
Ahlat'ı heyecanlandıran projeler
YEREL

AHLAT'I HEYECANLANDIRAN PROJELER
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı