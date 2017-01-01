20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Pamukkale'de 5. Futbol şöleni başlıyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:55
Pamukkale'de 5. Futbol şöleni başlıyor
Pamukkale'de 5. Futbol şöleni başlıyor

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Pamukkale'de Futbol Şöleni"nin beşincisi İlkbahar 2017 adıyla başlıyor.
Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği halı saha futbol turnuvasında heyecan başlıyor. "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nın kura çekimi Pamuk Kafe'de gerçekleşti. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in de katıldığı kura çekiminde Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Veli Demir ve Adnan Kaya ile meclis üyeleri Sibel Doğruöz, Süleyman Gedik ve İbrahim Çelebioğlu ile takım kaptanları ve mahalle muhtarları da hazır bulundu.

Sporun ve sporcuların yanındayız
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurulduğu ilk günden beri belediye olarak sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade ederek, "Biz bu turnuvayı yılda 2 kez düzenliyoruz. Bir ilkbaharda bir de sonbaharda. 2 yılda 4 kez düzenlediğimiz turnuvamızın beşincisine 42 mahalleden 61 takım katıldı. Biz gençlerin spor yapmasını sağlamak amacıyla halı sahalar yaptık. Bu sahaların kullanılmasının yanında mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz futbol şölenimiz büyük çekişmeye sahne oluyor. Biz burada olduğumuz sürece bu turnuva yapılacak. Bu spor şölenimize katılan tüm takımlara teşekkür ederken, başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence geçmesini diliyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak turnuvanın profesyonelce geçmesini sağlamak için her türlü detayı düşünüyoruz. Turnuvanın ruhuna uygun mücadeleler izlemeyi umuyorum" dedi. Konuşmaların ardından mahalleleri temsil eden takımların temsilcileri eleme usulü oynanacak olan maçlardaki rakiplerini belirledi. Buna göre 21 Nisan Cuma akşamı oynanacak olan maçlarla başlayacak turnuvanın Mayıs ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.
(SÇ-SÇ-Y)

20.04.2017 17:01:43 TSI
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