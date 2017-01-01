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Belediyeye alınacak 80 işçi kurayla belirlendi



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş Belediyesinin temizlik işlerinde çalışacak ve İş-Kur aracılığıyla alınacak 80 personel için kura çekimi yapıldı.

Vizontele Sinema Salonunda yapılan kura öncesi kısa bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Behçet Altıntaş, 280 kişinin başvuru yaptığını, başvuranlar arasında 80 kişinin kura ile belirleneceğini belirtti. Altıntaş, "Bu 80 kişi Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecek. Bu kura çekiminin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gevaş Belediye Başkan Yardımcısı Behçet Altıntaş, belediye görevlileri ve çalışmak için başvuru yapan vatandaşlar gözetiminde Noter tarafından kura çekimine başlandı. Gevaş Belediyesi temizlik ve bakım işlerinde 6 ay boyunca çalışacak 80 personel, yaklaşık iki saatlik yapılan kurayla belirlendi.

(Yİ-MSA-Y)



20.04.2017 17:06:24 TSI

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