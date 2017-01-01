20 NİSAN 2017
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Psikolojinin gündemi yine HKÜ'de belirlendi

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:01
Psikolojinin gündemi yine HKÜ'de belirlendi
Psikolojinin gündemi yine HKÜ'de belirlendi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından organize edilerek her yıl düzenlenen ve marka haline gelen "Psikoloji Gündemi-9" gerçekleştirildi.
HKÜ'nün ev sahipliğinde Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, Psikoloji Gündeminin bu yıl ki teması "Çocuklar, Aileler ve Varoluşçu Psikoterapi" oldu.
Bu yıl 9.sunun düzenlendiği programda, katılımcı profili, yoğun katılımcı sayısı ve doyurucu bilimsel içeriğinin yanı sıra "Çocuklar, Aileler ve Varoluşçu Psikoterapi" teması davetlilerce her açıdan ele alındı.
"Amaç insan yaşamını daha yaşanabilir kılma"
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi bilim dünyasına katkı yapmayı hedefleyen yenilikçi bir üniversitedir. Bu yeniliklerden biri de üniversitemizde her yıl düzenlenmekte olan Psikoloji Gündemleridir. Psikoloji Gündemleri, alanında uzman bilim insanlarının, uygulamacıların, öğrencilerin, fikir üretme ve paylaşma arzusu taşıyan kişilerin deneyimlerini paylaşma ortamı sağlamaktadır. Her bilim dalının insan yaşamını daha yaşanabilir kılma gibi bir amacı vardır. Psikoloji de gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan daha iyi bir yaşamın nasıl olacağı sorusuna çözüm arayan bir disiplindir" dedi.
"Üniversitelerin Üç Temel Görevi Vardır"
Üniversitelerin eğitim vermek, araştırmalar yapmak ve topluma hizmet etmek olarak en temel üç görevi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Son yıllarda ise üniversite-toplum işbirliğinin önemi giderek anlaşılmaya başlanmıştır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kuram ve uygulama birleştirilerek toplumsal sorunlara çözüm üretmede kurumlararası koordinasyonun olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Günümüz dünyasının kaotik ve sürekli değişen şartlarında toplumda sağlıklı ruhsal gelişime sahip bireylerin, aile yapılarının ve buna bağlı olarak sağlıklı çocuk gelişiminin oluşması için psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri son derece önemli hale gelmiştir. İhtiyaç duyulan bu hizmetlerin verilmesi noktasında üniversitelere de çok büyük görevler düşmektedir. Bugün bu sempozyumda alanında yetkin akademisyen ve araştırmacılarımız bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşacaklar" dedi.
Programın devamında ise Uzman Klinik Psikolog Ferhar Jak İçöz "Varoluşçu Psikoterapiler nedir?", Psikolojik Danışman Büşra Küçük "İntihar, Yaşamın Anlamı ve Terapide 'İntihar Fikri' ile Çalışmak", Psikolog Berçem Göktürk "Zorunlu Ayrılık", Uzman Klinik Psikolog Büşra Tarçalır "Çocuklarla Zor Konuları Konuşmak: Varoluşçu Bakış Buna Nasıl Yaklaşır", Psikolog Süreyya Aysun "Varoluşçu Teoriyle Aileye Yaklaşmak: İlişkisel Alanın Yeniden Ele Alınması" konulu sunumlarını yaptı.
Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin ana temayı her yönüyle değerlendirdikleri programda konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediyeler verildi. Çekilen hatıra fotoğrafı ve katılımcılara verilen katılım belgesi ile program sona erdi.
(KU-SD-Y)

20.04.2017 17:09:50 TSI
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