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Manisa'yı besleyen su deposu dezenfekte edildi



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin yüzde 70'ine içme suyu temin eden Akpınar İçme Suyu Tesislerinde bulunan su deposunun dezenfeksiyonunu gerçekleştirerek vatandaşlara daha sağlıklı su ulaşmasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalı vatandaşların daha kaliteli su tüketebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçe merkezinin yüzde 70'ini besleyen Akpınar İçme Suyu Tesislerinde yer alan su deposu da temizledi. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen ortak çalışmayla, arıtma işlemi öncesindeki suyun depolandığı 4 bin 200 ton kapasitesindeki ham su deposu daha hijyenik hale getirildi.



"Amacımız il geneline kaliteli su"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün en temel hedefinin il geneline kaliteli su teminin olduğunu belirten İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, "Manisa'nın tamamındaki vatandaşlarımızın en yüksek standartlarda içme suyu tüketebilmesi için yoğun tempoyla çalışıyoruz. İlimizin merkezine su temini sağlayan Akpınar tesisimizde de dezenfeksiyonu düzenli ve sık aralıklarla tekrarlıyoruz. Amacımız Manisalı hemşehrilerimizin içme sularını gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri" diye konuştu.

(SC-Y)



20.04.2017 17:18:39 TSI

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