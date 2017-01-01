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15 Temmuz şehitleri spor salonunun kaba inşası tamamlandı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yapımına devam edilen 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda sona yaklaşıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından Doğu Kent Mahallesinde 7 bin metrekarelik alanda, 2 bin 285 metrekarelik zemin üzerine inşa edilen, bin kişi kapasiteli 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda betonarme inşaat çalışmalarında kaba inşat kısmı tamamlandı. Birçok müsabakaya ev sahipliği yapmanın yanında konferans, söyleşi, konser gibi çeşitli sosyal etkinlikler içinde kullanılarak şehre önemli bir katma değer kazandıracak olan spor salonu inşaatında, çatı kısımlarının da yapım çalışmaları bitti.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada," 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda dış cephe ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanacak.Spor salonu bünyesinde voleybol, basketbol, hentbol sahası ve fuaye alanları da olacak" denildi.

(CK-HİV-Y)



20.04.2017 17:23:16 TSI

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