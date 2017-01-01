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SDP Referandumda 200 STK ile bir araya geldi



KAYSERİ (İHA) - Sivil Dayanışma Platformu Kayseri Temsilcisi Mustafa Özkan, referandum sürecinde 200 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile bir araya geldiklerini ve 24 firmada çalışan yaklaşık 6 bin işçi ile referandum çalışması yürüttüklerini söyledi.

Sivil Dayanışma Platformu Kayseri Temsilcisi Mustafa Özkan, referandum sürecinde yaptıkları faaliyetlere dair basın açıklaması yaptı. Mustafa Özkan, yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin iradesi,16 Nisan referandumu sonucu sandıkta tecelli etmiştir. Demokrasiden ve istikrardan yana tavır alan milletimiz, sistem değişikliği yönünde atılan bu önemli adımda üzerine düşeni yapmış ve ülkemizi daha ileri taşıyacak hamleler için gerekli ruhsatı vermiştir. Bu süreçte Sivil Dayanışma Platformu(SDP) Kayseri Temsilciliği olarak referandum çalışmaları kapsamında, şehrimizde faaliyet gösteren 200 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile bir araya geldik ve STK temsilcilerini bu değişikliğin nedenleri ve gerekliliği hususunda bilgilendirdik. 'Yeni Sistem Büyük Türkiye' adıyla düzenlediğimiz panelle şehrimizde binlerce kişiye ulaştık. Salonu dolduran vatandaşlarımıza yeni sistemi anlattık. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığımız saha çalışmaları ile toplamda 24 firmada, yaklaşık 6.000çalışanın katıldığı 'Referandumun Gerekliliği ve Kazanımları' konusunda 'Referandum Bilgilendirme Çalışmaları' yürüttük.

Bu manada, başta şehrimizdeki paneli birlikte gerçekleştirdiğimiz Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile değerli temsilcilerine; panelimizde bizlere her türlü desteği veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanımız sayın Mustafa Çelik'e; Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüttüğümüz iki haftalık saha çalışmasında bizlere her türlü desteği veren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız sayın Tahir Nursaçan'a; çalışmalarımıza konuşmacı olarak katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız sayın Hüseyin Yayman'a; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanımız sayın Ahmet Selim Köroğlu'na; Ak Parti MKYK üyesi sayın Ayhan Ogan'a; Hak-İş Genel Başkanı sayın Mahmut Aslan'a;sayınDerya Yanık'a; sayın Fevzi Konaç'a;sayın Mehmet Gülsoy'a; AK Parti ve MHP il teşkilatlarına şükranlarımızı sunuyoruz."

(SK)



20.04.2017 17:27:33 TSI

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