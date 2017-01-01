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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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KBÜ'de "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:24
KBÜ'de "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı
KBÜ'de "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi ile Karabük Müftülüğü tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansı düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş, Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri ve din görevlileri katıldı.
Program, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hafız Akın Bayrak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, güven toplumuna giden yolun Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'e tabi olmaktan geçtiğini belirtti.
Hz. Peygamber ve Hz. Peygamber'in oluşturduğu güven toplumunun temel özelliklerinden bahseden Ünal, Hz. Peygamber'in birey için ne anlam ifade etmesi gerektiği hakkında düşüncelerini aktardı.
Hz. Peygamber'i güvenilir kılan şeyin söz ve akitle alakalı olduğunu dile getiren Ünal "O, kendisine inanan inanmayan herkesin itimat ettiği, en değerli eşyalarını emanet ettiği ve kendisinden asla bir zarar beklemediği Muhammedü'l-Emin'dir." dedi.
Günümüzde İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılara da değinen Prof. Dr. Yavuz Ünal, dinimiz İslam'ın insanın güvende olması için canını, aklını, neslini korumayı emrettiğini belirterek Hz. Peygambere tabi olunması ve onu hakkıyla örnek alarak sorunların çözülmesi gerektiğine işaret etti.
Konferansın ardından İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Okutman Can Doğan ve ekibi tarafından Türk Tasavvuf Musiki konseri verildi.
(ÇU-YE-Y)

20.04.2017 17:32:47 TSI
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