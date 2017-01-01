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Develi'de terminal mevkiinde asfaltlama çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, terminal mevkiinde asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında mevcut terminalin tadilat çalışmalarından dolayı zarar görmüş olan asfalt zeminine sıcak asfalt serimi yaparak daha kullanışlı hale getiren ekipler başta merkez mahalleler olmak üzere köylerde de yol çalışmalarının program dahilinde devam edeceğini belirtti.

(SK)



20.04.2017 17:34:37 TSI

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