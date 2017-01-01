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IAFF yetkililerinden Kocaeli Valisine ziyaret



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KOCAELİ (İHA) - Uluslararası atletizm Federasyonları (IAFF) yöneticileri, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, IAAF Çocuk Atletizm Koordinatör Necdet Ayaz ve grup üyelerini makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarete IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörü Necdet Ayaz, Proje Eğitmeni Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ve IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörlüğü grup üyeleri Nilüfer Bircan, Nafiz Keke, Salim Dündar, Mehmet Güneş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar katıldılar.

Uluslararası atletizm Federasyonları Birliğince 196 ülkede uygulanmakta olan 'IAAF Çocuk Atletizmi' Antrenör Eğitim Seminer ve uygulamasının Türkiye'de 2014 yılından beri organize edildiğini belirten IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörü Necdet Ayaz, "Kocaeli'de düzenlenen IAAF Çocuk Atletizm projesine vermiş oldukları katkılarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörü Necdet Ayaz ve IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörlüğü grup üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

(GY-Y)



20.04.2017 17:38:02 TSI

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