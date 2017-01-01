20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tepebaşı Belediyesi'nden "Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine" konulu panel

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:31
Tepebaşı Belediyesi'nden "Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine" konulu panel
Tepebaşı Belediyesi'nden "Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine" konulu panel

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir panel düzenlendi.
1954 tarihinde kapanan ve etkileri günümüze kadar gelen "Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine" konulu panelinin açılış konuşmasını, Eğit-Der Şube Başkanı Emin Dağlı, moderatörlüğünü ise öğretmen-araştırmacı yazar İlyas Küçükcan yaptı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turan Akman Erkılıç, Eğitimci-Yazar İbrahim Gerede ile Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise panelistler arasında yer aldı.
Panele katılan konuşmacılar, Köy Enstitüsü modelini tüm yönleriyle anlatarak fikirlerini paylaştılar. Doç. Dr. Turan Akman Erkılınç "Literatürde Kent Enstitüleri" içerikli araştırmasının sonuçlarını paylaşırken, İbrahim Gerede ise "Kent Enstitülerinin Sosyal ve Siyasal Dayanakları" içerikli değerlendirmelerini sundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Tepebaşı Belediyesi'nin tüm faaliyetlerini içine alacak bir yapıda olan "Kent Enstitüsü" uygulamasını içeriğini anlattı.
Başkan Ataç ise, Tepebaşı Belediyesi'nin pek çok projesinin Köy Enstitüleri mantığı ile ilerlediğini, Köy Enstitüleri'nin tüm yönleri ile Anadolu aydınlanmasının önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Ataç, "Bu işin pratiği olmazsa teoride kalıyor. Ben Köy Enstitülerini bilmesem, bu mantıkla belediyecilik yapamazdım. O güzellikler bana ilham olmuştur. Zaten her yaptığım işi Köy Enstitüsü mantığıyla başlayıp yaptım" ifadelerini kullandı.
Panelden sonra Eğit-Der, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Dereğin, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği, Eğitim- Sen, Eğitim-İş üyeleri kuruluş yıl dönümü programına geçtiler. Gecede Eğitime Destek ödülleri takdim edildi.
(İHA-MET-Y)

20.04.2017 17:39:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Mutfak Sanatları Akademisi&quot; Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı
YEREL

"MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ" ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE TANITILDI
Başkan Kurt'tan öğrencilerin TÜBİTAK projesine destek
YEREL

BAŞKAN KURT'TAN ÖĞRENCİLERİN TÜBİTAK PROJESİNE DESTEK
Anadolu Üniversitesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konferansı
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE 'HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU' KONFERANSI
AEGEE-Eskişehir'den Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı
YEREL

AEGEE-ESKİŞEHİR'DEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FUARI
Beylikova'da yağmur duası yapıldı
YEREL

BEYLİKOVA'DA YAĞMUR DUASI YAPILDI
Çürümeye yüz tutmuş eski köy okulunu kullanışlı bir hale getirmek için çalışıyorlar
YEREL

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ ESKİ KÖY OKULUNU KULLANIŞLI BİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Salon 2003'te &quot;Keman Sınıfı Konseri&quot;
YEREL

SALON 2003'TE "KEMAN SINIFI KONSERİ"
Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde göreve başladı
YEREL

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI DR. MURAT SELÇUK EMİNAĞAOĞLU, ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI
Minik yetenekler Anadolu Üniversitesi'de hünerlerini sergiledi
YEREL

MİNİK YETENEKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'DE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Eskişehir'de aranan 8 şahıs yakalandı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE ARANAN 8 ŞAHIS YAKALANDI
'LÖSEV İyilik Tırı' Eskişehir'de
YEREL

'LÖSEV İYİLİK TIRI' ESKİŞEHİR'DE
İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasından 23 Nisan için özel konser
YEREL

İKİ ELİN SESİ VAR ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASINDAN 23 NİSAN İÇİN ÖZEL KONSER
Vali Azmi Çelik, Eskişehir Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti
YEREL

VALİ AZMİ ÇELİK, ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI'NI ZİYARET ETTİ
Vali Çelik, Günyüzü ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇELİK, GÜNYÜZÜ İLÇESİNDEKİ MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Seyitgazi Belediye'sinden Seyyid Battal Gazi Külliyesi etrafında çevre düzenleme çalışmaları
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYE'SİNDEN SEYYİD BATTAL GAZİ KÜLLİYESİ ETRAFINDA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi'nden Hayat Günlüğü Projesi
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN HAYAT GÜNLÜĞÜ PROJESİ
Santralist Eğitim Programı kursunu tamamlayan santral personeline eğitim sertifikaları verildi
YEREL

SANTRALİST EĞİTİM PROGRAMI KURSUNU TAMAMLAYAN SANTRAL PERSONELİNE EĞİTİM SERTİFİKALARI VERİLDİ
Rektör Gündoğan'dan taziye mesajı
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğünde açılan Obezite Okulu mart ayı mezunlarını verdi
YEREL

ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDE AÇILAN OBEZİTE OKULU MART AYI MEZUNLARINI VERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı