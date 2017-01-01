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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Yeşil, Bilecik'in il oluşunun 93. yıl dönümü kutladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:34
Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Yeşil, Bilecik'in il oluşunun 93. yıl dönümü kutladı
Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Yeşil, Bilecik'in il oluşunun 93. yıl dönümü kutladı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil, Bilecik'in il oluşunun 93. yıl dönümü kutladı.
Yeşil, yayımladığı mesajda, 20 Nisan 1924 yılında Bilecik'in il olmasının ardından 93 yıl geçtiğini ifade ederek, "Bilecik Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar. Plakamız 11'dir 11 bir asal sayıdır. Kendisinden başkasına bölünmez, bölünemez. Türkiye'nin 4 tane coğrafi bölgesinde toprakları olan tek ildir ve huzurlu bir şehirdir. Bu şanlı topraklarda yaşamanın, onuru ve gururunu taşıyoruz. Bu vesileyle Bilecik'in il oluşunun 93. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
(CKT-MET-Y)

20.04.2017 17:42:16 TSI
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