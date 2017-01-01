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Belediye Başkanı Kara, Bakan Eroğlu'nu ziyaret etti



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KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Kara'nın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu ziyaretinde Kilis milletvekili Hilmi Dülger ile Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez hazır bulundu. Başkan Kara, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kilis'in Kilis'in referandum sürecindeki başarısını konuştuklarını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan mesire alanı ile ilgili çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulundu. Bakanımız, Başbakanımızın talimatları çerçevesinde Kilis'e özellikle Recep Tayyip Erdoğan mesire alanına her şeyi yapacaklarını Kilis'e müteşekkir olduklarını ilettiler. Bakanımız ayrıca Elbeyli ovasından sulama konusunda eksik olan yerlerle ilgili olarak yakında Kilis'e geleceklerini ve olayları yerinde inceleyip gerekli çalışmayı yapacaklarını ifade ettiler. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere Orman ve Su İşle Bakanımıza ve ekibine Kilis'e verdikleri ve verecekleri destekler için Kilis halkı adına şükranlarımızı sunuyor en kısa zamanda Kilis'te zatı alilerini ve ekibini ağırlamaktan şeref duyarız" dedi.

(MAD-SD-Y)



20.04.2017 17:43:33 TSI

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