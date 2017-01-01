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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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"Mutfak Sanatları Akademisi" Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:38
"Mutfak Sanatları Akademisi" Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı
"Mutfak Sanatları Akademisi" Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Profesyonel aşçılık eğitimleri veren "Mutfak Sanatları Akademisi" Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı.
Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu'da düzenlenen tanıtım toplantısına Mutfak Sanatları Akademisi şeflerinden Zeynep Tunç ve Öğrenci İşleri sorumlusu Deniz Korkmaz katıldı.
Mutfak Sanatları Akademisi tarafından verilen eğitimler hakkında bilgi paylaşımında bulunan Deniz Korkmaz, profesyonel aşçılık, profesyonel pasta ve ekmekçilik, profesyonel pasta süsleme teknikleri, profesyonel yiyecek ve içecek işletmeciliği, profesyonel barmenlik ve miksoloji, profesyonel barista ile Türk mutfağı alanlarında kısa-uzun dönem stajlı ve stajsız eğitimlerin içeriklerini anlattı.

"Aşçılık popüler olsa da çalışma koşullarındaki zorluk bilinmeli"
Eğitimler hakkındaki bilgilendirmelerden sonra soru-cevap şeklinde devam eden toplantı esnasında açıklamalarda bulunan Mutfak Sanatları Akademisi Şefi Zeynep Tunç, aşçılık mesleğinin zor yanlarından da bahsederek ancak sevildiği takdirde yapılabilecek bir meslek olduğunu vurguladı. Tunç, son zamanlarda aşçılık mesleğinin popüler hale geldiğini ancak çalışma koşullarındaki zorluğun devam ettiğini ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Biz de bu zorluğu dikkate alarak Mutfak Sanatları Akademisi'ndeki eğitimlerimizi adeta bir simülasyon şeklinde düzenledik. İş hayatında karşılaşacağınız her türlü zorluk eğitim sürecinde de karşınıza çıkıyor. Yapmış olmak için yapmanın doğru olmadığına inanarak iş yaşamında ne gibi durumlar varsa öğrencilerimizi o yönde bilgilendiriyor, eğitiyoruz."
Mutfak Sanatları Akademisi tarafından verilen eğitimlerin başarıyla tamamlanması halinde yararlanıcı, Mutfak Sanatları Akademisi diplaması, Zorunlu Hijyen ve MEB onaylı sertifikaların yanı sıra uluslararası geçerliliğe sahip City & Guilds diploması ile gıda güvenliği üzerine uluslararası HACCP sertifikası almaya hak kazanıyor.
(İHA-MET-Y)

20.04.2017 17:46:04 TSI
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