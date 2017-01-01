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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Genç sporculara kitap ve tişört dağıtıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:40
Genç sporculara kitap ve tişört dağıtıldı
Genç sporculara kitap ve tişört dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor Oltu İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli spor branşlarında Erzurum il genelinde dereceye giren ilk ve orta dereceli 44 öğrenciye hediyeler verildi.
Oltu ilçe spor salonunda gerçekleştirilen bir ödül töreniyle genç sporcular hediyelerine kavuştu.
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi ve İMKB Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencilerinden oluşan 14 kişilik sporcu grubu Gençlik Hizmetleri ve Spor Oltu İlçe Müdürlüğü tarafından kitap ve tişörtle ödüllendirildi.
Oltu'daki okul ve öğrencilerin başarılarıyla övündüklerini dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Oltu İlçe Müdürü Ömer Bektaş, "Çeşitli spor branşlarında ilçemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimize karınca kararınca hediye vermek istedik. Gönül isterdi ki çok daha güzel hediyeler verelim. Ancak imkânlarımız doğrultusunda sizlere birer kitap ve tişört hediye ediyoruz" diyerek sporcu öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti.
Ardından kitap ve tişörtten oluşan hediyeler, okul müdürleri ve öğretmenleri tarafından sporcu öğrencilere dağıtıldı.
2016-2017 Yılında Erzurum il genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren 44 öğrenci ve okulları şöyle sıralandı.
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi;
2017 Voleybol Genç Kızlar (A) İl Birincisi
2017 Kros Genç Kızlar (B) il birincisi
2017 Bocce Genç Erkekler il birincisi
2017 Bocce Genç Kızlar il üçüncüsü
2016 Voleybol Genç Kızlar (A) il birincisi
2016 Genç Kızlar Masa Tenisi il birincisi
2015 Voleybol Genç Kızlar (B) il birincisi (Türkiye Yarı Finali)
Oltu Anadolu Lisesi;
2016-2017 Voleybol Genç Kızlar (A) il ikincisi
İMKB YİB Orta Okulu;
2017 Bocce Küçük Kızlar il birincisi
2017 Bocce Yıldız Erkekler il birincisi
2017 Bocce Yıldız Kızlar il ikincisi
2017 Bocce Küçük Erkekler il üçüncüsü
(DMA-AT-Y)

20.04.2017 17:48:40 TSI
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