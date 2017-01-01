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Muş Belediyesinden hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi, ilkbaharın gelmesi ile kentin her bölgesinde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Kış mevsiminin tahribatlarını gidermek için gerekli tespitleri yaptıktan sonra harekete geçen Muş Belediyesi; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğündeki tüm personellerle mahalle ve sokaklarda yoğun bir çalışma yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokaklardaki ağaçları budamanın yanı sıra yeşil alanların bakımını yaparken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent genelindeki tahribatları gidermek için adeta seferber oldular. Aynı şekilde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tüm mahallelerdeki cadde ve sokakların temizliğini yaparken İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de temizlenen yolları tazyikli suyla yıkayarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürmelerini sağlıyorlar.

Yaklaşık 150 personelle vardiyalı olarak yürütülen çalışmalar sonucunda kış mevsiminden dolayı ortaya çıkan sorunlar giderilirken, tüm mahalleler temiz bir görünüme kavuşuyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde geniş kapsamlı bir temizlik ve onarım çalışması yaptıklarını ifade ederek, vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerinin adeta seferber olduğunu kaydetti.

Nisan ayının ilk haftasından itibaren kent genelinde hummalı bir çalışma sergilediklerini belirten Başkan Feyat Asya, "Kış mevsiminden kaynaklanan kötü görünümü ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Yaklaşık 20 gündür ekiplerimiz il genelinde bozulan yolları ve kaldırımları onarırken, diğer taraftan temizlik çalışmasını sürdürüyorlar. Yollarda meydana gelen çukurları torba asfaltla kapatıyoruz. Tabi bunları geçici olarak yapıyoruz. Allah'ın izniyle içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı yenilemek için başlatacağımız altyapı projemizle beraber üst yapıları da tamamen yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmalarımızı hayata geçirmemiz biraz zaman alacak. Altyapı sabır isteyen bir iştir. Birçok zorlukla karşılaşacağız. Bazen mevcut düzenimizden feragat etmemiz gerekecek. Ama işin sonunda güzel bir hizmet ortaya çıkacak. Bu süreçte vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Şehrin her tarafında kazı çalışmaları yapılacak. Şehrin en önemli sorununu ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. İnşallah halkımızın duyarlılığı ile bunun da üstesinden geleceğiz. Ancak bu projemizle beraber yine mahallelerimizdeki rutin çalışmalarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi halkımızın bize verdiği güven ve desteğin karşılığını en iyi şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



20.04.2017 17:49:22 TSI

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