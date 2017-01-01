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Denizli AFAD, 19 ilçede yaklaşık 10 bin kişiye eğitim verdi



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DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2017 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 12 bin kişiye eğitim verdi.

Denizli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Acil durum olaylarına müdahale ve arama kurtarma ve afet bilinci kültürünün oluşturulması amacıyla verdiği eğitimlerine devam ediyor.

AFAD 2017 yılının ilk dört ayında vatandaşlara, öğrencilere, STK, kamu ve özel kurumlara eğitimler verdi. 19 ilçede çalışanlara yönelik "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında, 58 okulda yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim verildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 120 infaz koruma memuruna eğitim veren AFAD, özel sektörde çalışan bin 500 kişiye de eğitim verdi. Afetlerden önce, afet önlem bilincinin önlenmesi ve afet anında, sonrasında yapılması gereken davranış biçimlerinin uygulamalı eğitimleri verildi. AFAD ekipleri, ayrıca 62 öğretmen ve idarecinin yer aldığı 'Deprem Tatbikatı' gerçekleştirdi.

Öte yandan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Acil Un Yardımı' kampanyası kapsamında, Denizlili hayırsever vatandaşlardan ve iş adamlarından temin edilen 25 ton un, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan AFAD noktalarına gönderildi.

(MT-Y)



20.04.2017 17:58:38 TSI

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