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Peygamber efendimizin ahlakı anlatıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezinde konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç'in konuşmacı olarak katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Kaymakam Hasan Yaman tarafından bir konuşma yapıldı. Kaymakam Hasan Yaman, "Bizler Peygamber Efendimizin anıldığı bu hayırlı günde onun güzel ahlakını ve onun yaşamını örnek almalıyız ve her zaman bu doğrultuda hareket etmeliyiz" dedi.

Devamında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç tarafından Peygamber efendimizin öğretilerini ve Hadis-i Şeriflerinden örnekler verilerek Peygamberimizin güzel ahlakı anlatıldı. Peygamberimizin güzel ahlakı etrafında huzur ve güven toplumu oluşturabilmenin şartlarından bahsedildi. İnsanlığın ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu güven bunalımından kesitler sunuldu. Ülkemizde geçen yıl ortaya çıkan darbe girişimi nedeniyle bireysel ve toplumsal anlamda dine güven algısının zedelendiği kaydedildi.

Yaklaşık olarak bir saat süren konferansın ardından Kadir Dinç'e ,Kaymakam Hasan Yaman ve Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından plaket takdim edildi.

Düzenlenen konferansa Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı, İl Genel Meclisi Üyesi Nizamettin Çam, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(İC-MET-Y)



20.04.2017 17:59:54 TSI

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