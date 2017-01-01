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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadele eğitimi

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:52
Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadele eğitimi
Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadele eğitimi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, "Uyuşturucu ile Mücadele, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Zararlı Etkileri" konulu eğitim semineri düzenlendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seminere, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu bu eğitimin uyuşturucuyu önleme açısından önemli olduğunu belirtti ve katılanlara teşekkür etti.
Eğitim programına konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, "Dünya ve Türkiye'de Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımı", Uzm. Psikolog Danışman Bingün Uzel, "Yetişkin Eğitici Eğitimi", Komiser Yardımcısı Metin Arda "Bağımlılık Görsel Materyal Desteği", Prof. Dr. Metin Donma "Çocuk ve Ergenlerde Madde bağımlılığı", Psikolog Elif Ulusoy "Bağımlılık Yapıcı Maddeler, Bağımlı Birey Psikolojisi Kapsamında Ailenin Rolü" Doç. Dr. Gamze Varol da "Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Türkiye'deki sonuçları" konularında katılanları bilgilendirdiler.
Oturum değerlendirmesinde uyuşturucunun zararları ve nasıl önleneceği konusu tartışıldı ve öneriler dinlendi. Seminer sonunda seminerde emeği geçen konuşmacılara Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz tarafından plaket takdim edildi.
(YG-MEF-Y)

20.04.2017 17:59:57 TSI
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