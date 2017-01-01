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Genç mucitler ödüllendirildi



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VAN (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finalinde dereceye giren projelerin sahipleri ödüllerini aldı.

TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Sergisi Final programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapıldı. Programa Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Bedir, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Bu yıl 11.'si düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Sergisine 50 proje ile katılan genç mucitler, Ankara'da yapılacak finaller için ter döktü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesinde 4 gün açık olan sergide 16 proje ödül almaya hak kazandı. 16 proje arasında finale kalan 8 projenin düzenlenecek Türkiye finallerinde Van bölgesini temsil edeceği belirtildi.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Tunç, öğrencilerin matematik, kimya, fizik ve biyoloji dallarında 50 projeyle sergiye davet edildiğini söyledi. Bölgedeki 8 ilden katılan projelerden jürinin uygun bulduğu 8 projenin finale gideceğini aktaran Tunç, "Bu yıl Türkiye genelindeki 12 bölgeden toplam 7 bin 905 proje başvurusu sağlandı. Bölge olarak bin 431 proje başvurusu ile ikincilik bizde. Bu yıl bölgedeki ilgi çok güzel. Bölge sergisine katılan tüm genç araştırmacıları kutluyor, öğrencilerin bu gayretini destekleyen öğretmenlere ve ailelerine de teşekkür ediyorum" dedi.

4 gün açık kalan sergi sonunda dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri törenle verildi.

(MSA-Y)



20.04.2017 18:04:30 TSI

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