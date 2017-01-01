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Gazeteci Namık Azgın toprağa verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde görev yapan gazeteci Namık Azgın, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin kanaması geçiren gazeteci Namık Azgın (44), tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetmişti.

Baba ocağı Üçhanlar Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Azgın'ın cenazesi Üçhanlar Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Zihni Şahin, 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, CHP İlçe Başkanı Nihat Oktay, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meslektaşı ve çok sayıda seveni katıldı.

Çeşitli ajanslarda muhabir olarak görevlerde de bulunan 2 çocuk babası Namık Azgın, uzun süredir Bafra'da yerel bir gazetede yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktaydı.

(ŞU-SLH-Y)



20.04.2017 18:08:08 TSI

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