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Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübünden büyük başarı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü, 7-8-9 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonasında 8 altın, 2 gümüş kazanarak büyük başarı elde etti.

Şampiyonda Fatih Batı, gülme atma branşında 7.88 metrelik derecesiyle altın madalya, disk atmada ise 17.37 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Abdurahman Polat cirit atma dalında 15.30 metrelik derecesiyle altın madalya, disk atma dalında 18.50 metrelik derecesiyle yine altın madalya kazandı. İsmail Yakan 100 metre koşusunda 17.30 saniye dereceyle altın madalya, cirit atma dalında 20.05 metrelik dereceyle altın madalya kazandı. Cihat Sarıgül gülle atmada 6.37 metrelik dereceyle altın madalya, cirit atmada 12.30 metrelik dereceyle gümüş madalya kazandı. Ömer Sulubay cirit atma kategorisinde 11.30 metrelik dereceyle altın madalya, disk atmada 10.30 metrelik dereceyle altın madalya kazandı.

Malatya Yeşil Çağala Engeller Spor Kulübü çatısı altında çalışmalarını sürdüren sporcular başarılarını takım ruhuna borçlu olduklarını söylediler.

"Engellerimizi dışarıda görmek istiyoruz"

Engelleri sporla aştıklarını söyleyen Fatih Batı, "Bizler katıldığımız şampiyonada engellilerin de engelleri aşabileceğini gösterdik. 5 sporcu ile katıldığımız yarışmalarda 10 madalya aldık. Bunun sekizi altın, ikisi de gümüş. Bizler engellerimizi dışarıda görmek istiyoruz, farkı alanlarda başarılarımızı göstermek istiyoruz. Evlerinde yatan engellilerimizin de dışarıda işe yaradıklarını göstermeleri ve bunu ispat etmeleri için kendilerini kulübümüze bekliyoruz. Malatya Yeşil Çağala Engeller Spor Kulübü olarak bu başarılar almışsak, sadece bizim için değil evlerinde yatan engellerimizin de dışarı çıkarak buna ortak olmalarını istiyoruz. Şampiyona 7-8-9 Nisan'da tarihleri arasında Antalya yapıldı. Malatya Yeşil Çağala Engeller Spor Kulübü büyük başarı sergilediler. Bize bu fırsatı verdiği için başkanımız Vahap Canpolat'a, Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

(MT-SD-Y)



20.04.2017 18:08:51 TSI

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