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Mucit öğrencinin projesi TUBİTAK yarışmasında sergilenmeye hak kazandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulu öğrencisi İlke Karataş'ın vantilatörden ürettiği modern atom modeli projesi TUBİTAK yarışmasında sergilenmeye hak kazandı.

Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencilerinden İlke Karataş vantilatörden ürettiği modern atom modeli projesi ile İnönü Üniversitesinde düzenlenen TUBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına başvurdu. Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının büyük desteği ile yarışmaya katılan Karataş, yarışma için yapılan ön elemede projesini jüri üyelerine beğendirmeyi başardı. Yarışmanın bundan sonraki adımında, mucit öğrencinin projesi ile birlikte Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli illerinden toplam 100 proje sergilenecek ve en iyi projeler seçilecek.

Öte yandan Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulu yönetiminden yapılan açıklamada, öğrenciye yarışma boyunca başarılar dilenerek, "Yarışmanın her kademesinde öğrencimizin yanındayız" denildi.

(BT-SD-Y)



20.04.2017 18:12:58 TSI

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