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Adıyaman Ankara'da tanıtılıyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Valiliği öncülüğünde Ankara'da gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleri büyük bir coşkuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri' coşkulu bir törenle başladı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde misafir kabulüne başlayan Tanıtım günlerinin açılış programına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu katıldı. Huzur ve barış kenti temasıyla başlayan Tanıtım Günlerinde yer alan Adıyaman Belediyesi, Adıyaman'ın kültürünü, tarihini ve doğasını Ankara'da bulunan yerli ve yabancı turistlere tanıtmak için broşürler hazırlayıp, çeşitli ikramlarda bulundu.

Davul şov ve halk oyunları ile start alan Adıyaman Tanıtım Günlerinin açılış töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "Huzur ve barış şehri olan Adıyaman'ımız ancak anlatılmaz yaşanır. Bu gün açılışını yaptığımız tanıtım günleri vesilesiyle Adıyaman'ı görmek istemesine rağmen göremeyen Ankara'daki vatandaşlarımıza bu güzel kentin güzelliklerini göstermeyi amaçlıyoruz. Gelip güzellikleri yerinde görsünler. Bu vesile ile açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Latif Doğan ve Kahtalı Mıçı davetlilere doyumsuz bir konser verdi.

(CK-SD-Y)



20.04.2017 18:21:21 TSI

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