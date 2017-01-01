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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Memur-Sen Emek ve Dayanışma Bayramı Kütahya'da kutlayacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 18:38
Memur-Sen Emek ve Dayanışma Bayramı Kütahya'da kutlayacak
Memur-Sen Emek ve Dayanışma Bayramı Kütahya'da kutlayacak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Memur-Sen, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, tarihin ilk toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirilen 'Fincancılar Anlaşması'nın imzalandığı Kütahya'da kutlayacak.
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Memur-Sen yönetim kurulunun karıyla bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, tarihin ilk toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirilen 'Fincancılar Anlaşması'nın 1766 yılında imzalandığı Kütahya'da kutlanacağını açıkladı.
Fatih Köse, Memur-Sen yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında 1 Mayıs için miting tertip komitesini oluşturduklarını ve hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe, bir kavga ve çatışma değil, tüm çalışanların sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin haykırıldığı bir gün olarak bakmak gerektiğini belirten Köse, "1 Mayıs'ı, coşkuyla, neşeyle birbirimizi kucaklayarak, anlayarak, daha çok birbirimize saygı duyarak kutlamaktan yanayız. Biz senelerdir 1 Mayıs'ı bu şekilde kutlamaya devam ediyoruz. 1 Mayıs'ı geçen yıl Kahramanmaraş'ta kutlamıştık. Bu sene 1 Mayıs'ı, dünyanın ilk toplu iş sözleşmesinin imzalandığı çok anlamlı bir yer olan Kütahya'mızda kutlayacağız. Vatandaşlarımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi coşkulu ve mutlu bir şekilde haykıracağımız Kütahya'ya davet ediyorum.Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, ilklerin diyarı, çini sanatının başkenti, evliyalar, şehzadeler, alimler, sanatkarlar şehri, kaplıcalar diyarı, kültür ve sanat şehri Kütahya'mızda 1 Mayıs günü Memur-Sen'e bağlı emekçilere ev sahipliği yapmanın onurunu yaşayacağız. Böyle büyük ve anlamlı bir organizasyonu ilimizde gerçekleştirme kararı alan Genel merkez yöneticilerimize teşkilatım ve Kütahyalı hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Memur-Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalara mührünü vuracaktır. 16 Nisan'da tecelli eden millet iradesine karşı hazımsızlık yaşayan cenahlara en gür seda 1 Mayıs'ta Kütahya Zafer Meydanında yükselecektir" diye konuştu. (EFE)

20.04.2017 18:47:41 TSI
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