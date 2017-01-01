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Asr-ı Saadet gecesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Özel Çamlıca Okulları tarafından Asr-ı Saadet Gecesi düzenlendi. Yoğun ilgi gören ve Hz. Peygamberin hayatının anlatıldığı etkinlikte katılımcılar zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen gece şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okuması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden gecede okul öğrencilerinin okuduğu ilahi salonda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Peygamberin hayatını anlatan çeşitli sunumların, semazen ve kum sanatı gösterilerinin de yapıldığı gece ile alakalı konuşan Özel Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, "Bugün çok üzüntülüyüz. Hem şehitlerimiz var, hem de diğer ülkelerde Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümler var. Tüm bunlara rağmen sevgili Peygamberimizi anmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Peygamberimizi çok iyi anlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geceye Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Müdürü Memduh Büyükkaya, Özel Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, eğitimci-yazar Asuman Sarıtaç, öğrenciler ve velileri katıldı.

(BT-SD-Y)



20.04.2017 18:51:09 TSI

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