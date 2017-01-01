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ATSO Ankara tanıtım günlerinde stant açtı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ankara'da üçüncüsü düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günlerinde stant açtı.

Adıyaman'ın tanıtımına büyük önem veren ATSO, katıldığı tanıtım günleri ve fuarlarda, kentteki sanayi ürünlerini sergiliyor. Adıyaman Valiliği tarafından Ankara AKM'de başlayan 3. Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katılan ATSO tarafından sergilenen emperador mermeri katılımcıların ilgisini çekti.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Günaydın ile birlikte Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın standını ziyaret eden katılımcılara Adıyaman mermerini tanıtarak kurulacak mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin önemine vurgu yaptı.

Başkan Uslu, mermerin mamul halde satılmasının ekonomik olarak Adıyaman'a daha çok fayda sağlayacağını ifade etti. Dört gün sürecek olan etkinliklerde, Adıyaman'ın eşsiz doğası, turizmi, sanatı, sosyal ve kültürel hayatı, ticaret ve sanayisi, her yönüyle ziyaretçilere tanıtılacak.

(CK-SD-Y)



20.04.2017 18:51:33 TSI

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