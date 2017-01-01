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Başkan Sarıkaya güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gençlik Spor Kulübünde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Yaşar Sarıkaya güven tazeledi.

Yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan Seçilen Başkan Yaşar Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kulüp üyelerimizin yüksek teveccühleri ile 3. kez Adıyaman Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildim. Bundan dolayı bana bu güven ve desteği veren değerli tüp kulüp üyesi ve yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızın aynı hız ve tempoda devam ederek asıl amacımız olan spora ve gençliğe katkı sağlamak olacaktır.

Bu vesile ile öncelikle her fırsatta tüm spor kulüplerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Adıyaman Valisi Abdullah Erin'e TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ediyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



20.04.2017 18:52:10 TSI

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