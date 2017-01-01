20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kanal Tokat projesi şehre ekonomik girdi sağlayacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 18:52
Kanal Tokat projesi şehre ekonomik girdi sağlayacak
Kanal Tokat projesi şehre ekonomik girdi sağlayacak
- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu:
- "Kanal Tokat şehre büyük bir ekonomik girdi sağlayacak"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat şehre büyük bir ekonomik girdi sağlayacağını söyledi.
Tokat'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımı ile 23 Mart 2017 tarihinde temeli atılan Kanal Tokat projesinde Yeşilırmak'ın yüzde 45'i betonlandı, demir hasırlarla örüldü. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, Osmanlı gondollarını Yeşilırmak'ta yüzdürülecek projenin hızla devam ettiğini kaydetti.
Başkan Eroğlu, yaklaşık bir buçuk kilometre alanda ırmağın tasfiyesi işlemleri yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, "Yüzde 45 civarında da ırmağımızı betonladık, demir hasırlarla ördük. Yağmur suyu hattı için borular döşenecek. İki etaplı bir çalışma yürütüyoruz. Biri ırmağın içerisinde diğeri de ırmağın dışında sağlı-sollu parklarda yapacağımız peyzaj çalışması olacak" dedi.
Proje tamamlandığında Yeşilırmak'ta su derinliğinin 2 metre olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Kayıkların yüzeceği bir hale gelecek. Tahminimize göre bu birinci kısım ağustos ayı sonu gibi bitmiş olur. Biz ilgili firmayla 15 Eylül tarihini belirlemiştik. Bu tarih itibariyle su tutma işlemini başlatacağız" diye konuştu.

40 metrelik kule yapılacak
Kanal Tokat'ın peyzaj çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Eroğlu, Fen İşleri Müdürlüğünün bulunduğu yere 40 metre yükseliğinde kule yapılacağını ifade ederek açıklamasını şöyle tamamladı: "Şantiye binasının olduğu yere yapacağımız 40 metre yüksekliğindeki kuleye asansörle çıkılabilecek. Buradan hemşehrilerimiz şehri izleyebilecek. 7 dönümlük alanda peyzaj çalışması yapılacak. Ayrıca ırmak boyunca sağlı sollu parklarda bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapılacak. Ağaçları koruyarak tüm kamelyaları değiştiriyoruz. Yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olacak olan peyzajda proje ile birlikte tamamlamayı arzu ediyoruz. Bu çalışmanın bölgeye de katkı sağlayacağını ve Karadeniz'in incisi olacağını biliyoruz. Kanal Tokat şehre büyük bir ekonomik girdi sağlayacak. Peyzajımız da bu doğrultuda hazırlıyoruz. Çizimlerimi bitti. İhalesine çıkıyoruz. 7-8 ay gibi bir sürede peyzajı da tam anlamıyla bitmiş olacak. Yani Kanal Tokat Projemizde Eylül 15 gibi ırmağınızın içinde kayıklar yüzecek ardından peyzaj devam edecek. 2018 yılı Mart ayı gibi de peyzajı bitmiş olacak"
(Nİ-UY-

20.04.2017 19:00:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Reşadiye'de Suriye için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL

REŞADİYE'DE SURİYE İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
30 yıllık çöplük park haline dönüştürülecek
YEREL

30 YILLIK ÇÖPLÜK PARK HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
50 yıllık makinesi ile yarım asırdır terzilik yapıyor
YEREL

50 YILLIK MAKİNESİ İLE YARIM ASIRDIR TERZİLİK YAPIYOR
Çamiçi Yaylası'nda bahar temizliği yapıldı
YEREL

ÇAMİÇİ YAYLASI'NDA BAHAR TEMİZLİĞİ YAPILDI
Kaymakam Erdem bir ayda 36 köy gezdi
YEREL

KAYMAKAM ERDEM BİR AYDA 36 KÖY GEZDİ
Turhal İlçe Seçim Kurulundan CHP itirazlarına ret
YEREL

TURHAL İLÇE SEÇİM KURULUNDAN CHP İTİRAZLARINA RET
Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısı hatıra ormanında yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ANISI HATIRA ORMANINDA YAŞATILACAK
YGS'de başarılı olan öğrencilere Zile Kaymakamlığından ödül
YEREL

YGS'DE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERE ZİLE KAYMAKAMLIĞINDAN ÖDÜL
Miniklerin forma sponsorluğu dilekçesini belediye kabul etti
YEREL

MİNİKLERİN FORMA SPONSORLUĞU DİLEKÇESİNİ BELEDİYE KABUL ETTİ
Tokat'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

TOKAT'TA FETÖ/PDY DAVASI

Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
YEREL

TOKAT'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 6 YARALI

Tokat Belediyesi'nden üst geçit önlemi
YEREL

TOKAT BELEDİYESİ'NDEN ÜST GEÇİT ÖNLEMİ
Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı
YEREL

TOKAT'TA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 6 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı