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Kanal Tokat projesi şehre ekonomik girdi sağlayacak

- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu:

- "Kanal Tokat şehre büyük bir ekonomik girdi sağlayacak"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat şehre büyük bir ekonomik girdi sağlayacağını söyledi.

Tokat'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımı ile 23 Mart 2017 tarihinde temeli atılan Kanal Tokat projesinde Yeşilırmak'ın yüzde 45'i betonlandı, demir hasırlarla örüldü. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, Osmanlı gondollarını Yeşilırmak'ta yüzdürülecek projenin hızla devam ettiğini kaydetti.

Başkan Eroğlu, yaklaşık bir buçuk kilometre alanda ırmağın tasfiyesi işlemleri yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, "Yüzde 45 civarında da ırmağımızı betonladık, demir hasırlarla ördük. Yağmur suyu hattı için borular döşenecek. İki etaplı bir çalışma yürütüyoruz. Biri ırmağın içerisinde diğeri de ırmağın dışında sağlı-sollu parklarda yapacağımız peyzaj çalışması olacak" dedi.

Proje tamamlandığında Yeşilırmak'ta su derinliğinin 2 metre olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Kayıkların yüzeceği bir hale gelecek. Tahminimize göre bu birinci kısım ağustos ayı sonu gibi bitmiş olur. Biz ilgili firmayla 15 Eylül tarihini belirlemiştik. Bu tarih itibariyle su tutma işlemini başlatacağız" diye konuştu.



40 metrelik kule yapılacak

Kanal Tokat'ın peyzaj çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Eroğlu, Fen İşleri Müdürlüğünün bulunduğu yere 40 metre yükseliğinde kule yapılacağını ifade ederek açıklamasını şöyle tamamladı: "Şantiye binasının olduğu yere yapacağımız 40 metre yüksekliğindeki kuleye asansörle çıkılabilecek. Buradan hemşehrilerimiz şehri izleyebilecek. 7 dönümlük alanda peyzaj çalışması yapılacak. Ayrıca ırmak boyunca sağlı sollu parklarda bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapılacak. Ağaçları koruyarak tüm kamelyaları değiştiriyoruz. Yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olacak olan peyzajda proje ile birlikte tamamlamayı arzu ediyoruz. Bu çalışmanın bölgeye de katkı sağlayacağını ve Karadeniz'in incisi olacağını biliyoruz. Kanal Tokat şehre büyük bir ekonomik girdi sağlayacak. Peyzajımız da bu doğrultuda hazırlıyoruz. Çizimlerimi bitti. İhalesine çıkıyoruz. 7-8 ay gibi bir sürede peyzajı da tam anlamıyla bitmiş olacak. Yani Kanal Tokat Projemizde Eylül 15 gibi ırmağınızın içinde kayıklar yüzecek ardından peyzaj devam edecek. 2018 yılı Mart ayı gibi de peyzajı bitmiş olacak"

(Nİ-UY-



20.04.2017 19:00:21 TSI

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