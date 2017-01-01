YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı

Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'ta çetin geçen kış mevsiminde meyve ağaçlarını kemiren tarla fareleri büyük zarara neden oldu.

Kentte 3 metrenin üzerinde kar yağması, tarla farelerinin aç kalmasına neden oldu. Meyve ağaçlarını kemirerek kışı geçirmeye çalışan fareler, büyük zarara yol açtı. Zararın büyük olduğunu ifade eden meyve üreticisi Ferhat Aşar, farelerin kemirdiği ağaçları sökerek yeni fidanlar diktiğini söyledi. Zarara uğrayan ağaçların artık meyve vermesinin zor olduğunu kaydeden Aşar, "Bu yıl görülmemiş bir kış geçirdik. Kar hem çoktu, hem de çok geç kalktı. Fareler ağaç kabuklarını, köklerini, yapraklarını yiyerek kışı geçirmişler. Fareler erik, kiraz ve kayısı gibi ağaçlara zarar vermemiş. Elma ağaçları büyük ölçüde zarar görmüş. Zarar, karın kalkmasından sonra ortaya çıktı. Bahçemdeki bin 500 elma ağacından 430'unu fareler kemirmiş. Bazı ağaçlar yarım, bazıları tam, bazılarında ise kısmen zarar var. Yaralı ağaçları kurtarmak için çaba harcıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında kuruyup kurumadıkları belli olacak. Kuruyan ağaçları kesmek zorunda kalacağız" dedi.

(MSA-Y)



20.04.2017 19:24:21 TSI

NNNN

