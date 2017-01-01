20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:15
Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı
Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'ta çetin geçen kış mevsiminde meyve ağaçlarını kemiren tarla fareleri büyük zarara neden oldu.
Kentte 3 metrenin üzerinde kar yağması, tarla farelerinin aç kalmasına neden oldu. Meyve ağaçlarını kemirerek kışı geçirmeye çalışan fareler, büyük zarara yol açtı. Zararın büyük olduğunu ifade eden meyve üreticisi Ferhat Aşar, farelerin kemirdiği ağaçları sökerek yeni fidanlar diktiğini söyledi. Zarara uğrayan ağaçların artık meyve vermesinin zor olduğunu kaydeden Aşar, "Bu yıl görülmemiş bir kış geçirdik. Kar hem çoktu, hem de çok geç kalktı. Fareler ağaç kabuklarını, köklerini, yapraklarını yiyerek kışı geçirmişler. Fareler erik, kiraz ve kayısı gibi ağaçlara zarar vermemiş. Elma ağaçları büyük ölçüde zarar görmüş. Zarar, karın kalkmasından sonra ortaya çıktı. Bahçemdeki bin 500 elma ağacından 430'unu fareler kemirmiş. Bazı ağaçlar yarım, bazıları tam, bazılarında ise kısmen zarar var. Yaralı ağaçları kurtarmak için çaba harcıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında kuruyup kurumadıkları belli olacak. Kuruyan ağaçları kesmek zorunda kalacağız" dedi.
(MSA-Y)

20.04.2017 19:24:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Yavuz'dan Korkut ilçesine ziyaret
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN KORKUT İLÇESİNE ZİYARET
Vali Yavuz, KHGB olağan genel kurul toplantısına katıldı
YEREL

VALİ YAVUZ, KHGB OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI
Muş Belediyesinden hummalı çalışma
YEREL

MUŞ BELEDİYESİNDEN HUMMALI ÇALIŞMA
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
TKDK ve KKYDP bilgilendirme toplantısı
YEREL

TKDK VE KKYDP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
HDP Muş Milletvekili Özkan tutuklandı
YEREL

HDP MUŞ MİLLETVEKİLİ ÖZKAN TUTUKLANDI
Kaymakam Uzan, başarılı sporcuları kabul etti
YEREL

KAYMAKAM UZAN, BAŞARILI SPORCULARI KABUL ETTİ
Muş'ta silahlı fotoğrafı basına yansıyan kişi
YEREL

MUŞ'TA SİLAHLI FOTOĞRAFI BASINA YANSIYAN KİŞİ
Vali Yavuz'dan rekor kıran ilçeye ziyaret
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN REKOR KIRAN İLÇEYE ZİYARET
Muş'ta tahrip olan altyapı yenileniyor
YEREL

MUŞ'TA TAHRİP OLAN ALTYAPI YENİLENİYOR
Başhekim Toydemir onuruna veda yemeği
YEREL

BAŞHEKİM TOYDEMİR ONURUNA VEDA YEMEĞİ
Muş'ta terörle mücadele
YEREL

MUŞ'TA TERÖRLE MÜCADELE
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı