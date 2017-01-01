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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Köy Enstitülerinin 77. kuruluş yıldönümü kutlandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:38
Köy Enstitülerinin 77. kuruluş yıldönümü kutlandı
Köy Enstitülerinin 77. kuruluş yıldönümü kutlandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Köy Enstitülerinin 77. Kuruluş Yıldönümü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Köy Enstitülerini kuran dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in dedesi olan Ertuğrul Fırkateyni Kaptanı Yarbay Ali Bey'in köyü Dedecik Mahallesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Etkinliğe, Hasan Ali Yücel'in torunu ünlü Şair Can Yücel'in kızı Doç. Dr. Güzel Yücel Gier'in yanısıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Danışmanlar Neşat Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Elif Atayman, Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör ile Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler ile Dedecik Mahalle halkı katıldı.
Anma programında kutlama komitesi adına açılış konuşmasını yapan Sabri Işık, Köy Enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yücel ve İsmail Tonguç'u yeniden anlamak için düzenlenen programa katılan herkese teşekkür etti ve kendileri ile ilgili bilgiler verdi.
Temel amacı öğretmen yetiştirmek, toplumu aydınlatmak ve ileri taşımak olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim tarihinde çok önemli bir yeri olan Köy Enstitülerinin 17 Nisan 1940 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç önderliğinde kurulduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişiminde belirleyici bir rol oynamıştır. Köy Enstitüleri, sorgulayan, üreten, düşünen, aklı ve bilimi kullanan çağdaş bireyler yetiştirerek Anadolu aydınlanmasını günümüze taşımış, ömrü ne yazık ki kısa olmasına rağmen bilim ve kültür dünyamıza katkı sağlayan aydınlar yetiştirmeyi başarmıştır. Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla modern, çağdaş ve bilimsel değerlerimiz ve aydınlanma sürecimiz kesintiye uğramış, köy enstitüleri projesinin mimarlarının 'Anadolu bozkırında açmadan solan bir çiçek kalmayacak' sözü maalesef sonsuza kadar yaşayamamış, yaşatılamamıştır. Ülkemiz için çok özel ve önemli bir yeri olan ve geçen bunca zamana rağmen unutulmayan Köy Enstitülerinin kuruluşunda emeği geçen büyük aydınlanmacı Hasan Ali Yücel'in annesinin şu anda bulunduğumuz topraklarda doğmuş olması bizim için ayrıca gurur ve mutluluktur. Dizelerinde annesinin Dedecikli olduğunu ifade eden Hasan Ali Yücel'in dedesi Yarbay Ali Bey, Ertuğrul Fırkateyni Süvariliği yapmış önemli bir askerdir. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, aramızda olan Hasan Ali Yücel'in torunu, Büyük ve usta şair Can Yücel'in değerli kızı Doç. Dr. Sayın Güzel Yücel Gier'e ve bizleri konuşmalarıyla aydınlatan değerli hocalarımız Prof. Dr Kemal Kocabaş'a ve Prof. Dr. Ayfer Kocabaş'a teşekkür ediyorum" dedi.
Usta Şair Can Yücel'in kızı Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Prof. Dr. Ayfer Kocabaş tarafından verilen panelde ise, Hasan Ali Yücel'in hayatı ve Köy Enstitülerinin kuruluşu anlatıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Hasan Ali Yücel'in eserleri koro tarafından seslendirildi. Ayrıca Hasan Ali Yücel caddesinin açılışı yapıldı.
(YG-MEF-Y)

20.04.2017 19:46:23 TSI
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