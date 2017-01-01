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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "15 Temmuz'da en büyük zararı dini mübini İslam gördü"



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Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "15 Temmuz ülkemize bir ihanet, işgal ve darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Bu darbeden sonra toplumsal güven sarsıldı. Hiç kimsenin kimseye güveni kalmadı. En büyük zararı dini mümini İslam gördü" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ağrı İl Müftülüğü tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi, Osmanlı Konferans Salonunda düzenlenen programa katıldı. 'Hz Peygamber ve Güven Toplumu' sloganı ile yapılan programa, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, İl Müftüsü İbrahim Gemici, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Görmez, millet olarak hazreti peygambere saygılarının sonsuz olduğunu, türkü, şarkı, ilahi, kaside, mevlidiler ve Edebiyatın her satırında Hz. Muhammed'in aşkını ve sevgisinin anlatıldığını söyledi. Fuzuli'nin Anadolu topraklarını şekillerini peygamber sevgisiyle anlattığını belirten Görmez," Arap'ın Arap olmayana, zencinin beyaz'a, beyazında zenciye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır diyen Peygamberimizin haykırışını bugün bütün insanlığın yeniden okuması ve anlaması lazım. Nihayet, hayata veda edişini veda ederken şahadet parmağını kaldırarak gözümün nuru, namazı unutmayın diyerek hayata veda ettiğini ve size 2 emanet bırakıyorum, Kur'an dan ve sünnetten ayrılmadıkça siz dalalete düşmezsiniz deyişini yeniden okumamız ve yeniden anlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Dünya'nın ve insanlığın bir güvenlik bunalımından geçtiğini ifade eden Görmez, "Toplumlar toplumlara güvenmiyor, insanın insana güveni azaldı. Komşu komşuya güvenmiyor, selam vermiyor. Dost dosta, arkadaş arkadaşa ve hatta kardeş kardeşe güvenini kaybetti. Onun için, istedim ki imanın bize kazandırdığı eman ile birbirimize olan emanı güveni yeniden inşa edelim. Güvenlik toplumu değil, güven toplumu olalım istedik. İnsanlık bu güven problemini sorununu halletmek için neler yapıyor biliyor musunuz? , silahlar icat ediyor, bütün insanları katledecek kimyasal silahlar icat etmeye devam ediyor. Ülkeler sınırlarına güvenlik duvarları kuruyorlar. Bütün çarşılar, pazarlar, ş yerleri ve havaalanları kameralarla donatılıyor. Öyle ki bir yere uçakla yolculuk yaptığınız zaman insanlık onuruna yakışmayan her şeye maruz kalıyorsunuz. İnsanların parmak izleri alınıyor, ta ki güven duyalım diye. Güven sorununu çözmek için gözleri okuyabilen makineler icat edildi. Ancak Hz. Muhammed'in (sav) insanlığa takdim ettiği reçete bize diyor ki, eğer siz kalplerin kalelerini güvene almışsanız, şehirlerin kalelerini güvene alamazsınız. Eğer siz gönül evini korumaz ve oranın emanını sağlayamazsanız o takdirde siz bizi ve ülkelerimizi de koruyamazsınız. Eğer siz, Allahın sağınıza ve solunuza yerleştirdiği ilahi kameraları yok sayarsanız, bütün sokaklara ve bütün evleri kameralarla donatsanız da, insanlığın güveninin sağlayamazsınız" şeklinde konuştu

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Görmez, "15 Temmuz ülkemize bir ihanet, işgal ve darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Bu darbeden sonra toplumsal güven sarsıldı. Hiç kimsenin kimseye güveni kalmadı. En büyük zararı dini mümini İslam gördü. Genç kardeşlerimizin dine olan güveni sarsıldı. Onun için o belayı ve o kötülüğü arkamıza bırakmak ve hep birlikte yeniden birbirimize olan emanımızı yenilemek için Hz. Peygamberin emin vasfı üzerinde durmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Görmez'in konuşmasından sonra Grup Tillo tarafından Kürtçe ve Türkçe ilahiler okundu. Daha sonra Mehmet Görmez, Vali Musa Işın ve İl müftüsü İbrahim Gemici vatandaşlara gül dağıttı.

(AG-AA-Y)



21.04.2017 08:29:54 TSI

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