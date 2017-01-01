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Alıcık, 23 Nisan'ı kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni başlangıcı olması temennisinde bulundu.

23 Nisan TBMM'nin açılışı dolayısıyla da halkın yönetimine tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olduğu için ulusal egemenlik açısından da önemli bir anlam taşıdığını ifade eden Başkan Haluk Alıcık, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Türk çocuklarının bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü Türk çocuklarına armağan etmiştir. Ulu Önder Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milleti yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir' demiştir. Bugün bizlere düşen görevde, teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki, medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum" dedi.

(OD-İK?)



21.04.2017 09:00:46 TSI

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