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Büyükşehir 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacak



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor.

22-23-24 Nisan tarihlerinde 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanında 23 Nisan Şenliği gerçekleştirilecek.

22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 12.00'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde öğrencilerin yıl boyu yaptığı çalışmalardan oluşan "Hayallerini Renklendir" adlı resim sergisi açılacak. Ayrıca Atatürk Kent Meydanında çeşitli alan oyunları, yarışmalar, dans gösterileri ile öğrenciler doyasıya eğlenirken yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

23 Nisan Pazar günü ise çeşitli etkinliklerin yanı sıra saat: 17.00'da Efe Dumancı konseri Aydınlılarla buluşacak. Etkinlik kapsamında son olarak 25 Nisan 2017 Salı günü saat 16.00'da Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Ayşe Kulin imza günü ve söyleşisi gerçekleşecek.

(OD-İK?)



21.04.2017 09:02:52 TSI

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