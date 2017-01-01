21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çeyrek asır sonra Gözpınar'da 23 Nisan kutlandı

21 Nisan 2017 Cuma, 08:55
Çeyrek asır sonra Gözpınar'da 23 Nisan kutlandı
Çeyrek asır sonra Gözpınar'da 23 Nisan kutlandı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'da taşımalı eğitim nedeniyle yaklaşık 25 yıldır 23 Nisan Şenlikleri yapılmayan Gözpınar Mahallesi'nde şenlik düzenlendi. Miniklerin şenliğine büyükler de ortak olunca Gözpınar Köyü mahallesinde yediden yetmişe herkes bayram yaptı.
Aydın Efeler Halide Hatun İlkokulu, "Her gün siz geldiniz bize, bugün biz geldik size" adlı proje ile taşımalı öğrencilerin geldiği Gözpınar mahallesi 23 Nisan haftası dolayısıyla köylülerle şehirde öğretim gören öğrenci ve velilerini buluşturdu.
Gözpınar ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar ile şehirden gelen öğrenci ve veliler 25 yıldır 23 Nisan kutlamasının yapılmadığı Gözpınar mahallesi okulunun bahçesinde coşkulu bir şekilde 23 Nisan etkinliğini izledi. Efeler Belediyesinin de pilav dağıtımı yaptığı etkinlikte, köylülerin pişirmiş oldukları kızartma, keşkek, aşure, bazlama, gözleme misafirlere ikram edildi.
Etkinliğe Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlik dolayısıyla davetlilere ve programa destek verenlere teşekkür eden Gözpınar Mahallesi Muhtarı Ünal Günay, "Eskiden köylerde 23 Nisan etkinlikleri bir başka olurdu. Taşımalı eğitimin başlaması ile birlikte etkinliler yapılmaz oldu. Bugün yediden yetmişe herkes hem 23 Nisan'ı kutladı. Hem de eski günlerini anılarını yad etti. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(İK)

21.04.2017 09:03:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 23 NİSAN'I COŞKUYLA KUTLAYACAK
Alıcık, 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

ALICIK, 23 NİSAN'I KUTLADI
Kuşadası'nda Keman Dinletisi
YEREL

KUŞADASI'NDA KEMAN DİNLETİSİ
Söke'de Okullar Arası Atletizm Heyecanı Yaşandı
YEREL

SÖKE'DE OKULLAR ARASI ATLETİZM HEYECANI YAŞANDI
Büyükşehir'den, akciğer solunum testi uygulaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN, AKCİĞER SOLUNUM TESTİ UYGULAMASI
Didimli Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Atabay'dan öğrendiler
YEREL

DİDİMLİ ÖĞRENCİLER YEREL YÖNETİMİ BAŞKAN ATABAY'DAN ÖĞRENDİLER
İlek gelir kapısı oldu
YEREL

İLEK GELİR KAPISI OLDU
Germencik'te çocuklar eğlenceye doyacak
YEREL

GERMENCİK'TE ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK
Bakan Özlü'ye Aydın Kestanesi ve İnciri ikram edildi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ'YE AYDIN KESTANESİ VE İNCİRİ İKRAM EDİLDİ
Didim'de Turizm haftası coşkusu
YEREL

DİDİM'DE TURİZM HAFTASI COŞKUSU
Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu
YEREL

AYDIN CUMHURİYET İLKOKULU ŞAMPİYON OLDU
Aydınlı finalistler büyük finale gidiyor
YEREL

AYDINLI FİNALİSTLER BÜYÜK FİNALE GİDİYOR
Nazilli'de FETÖ operasyonu, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL

NAZİLLİ'DE FETÖ OPERASYONU, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Didim Engelliler Derneğinden anlamlı sandalye bağışı
YEREL

DİDİM ENGELLİLER DERNEĞİNDEN ANLAMLI SANDALYE BAĞIŞI
Söke'de Egemenlik Haftası Satranç Turnuvası
YEREL

SÖKE'DE EGEMENLİK HAFTASI SATRANÇ TURNUVASI
Sürdürülebilir kalkınmada hedef Aydın'da 25 bin kişiye istihdam
YEREL

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA HEDEF AYDIN'DA 25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Aydın Ovası'nı kuşlar istila etti
YEREL

AYDIN OVASI'NI KUŞLAR İSTİLA ETTİ
Kuşadası Gençlikspor'da Bölgesel Amatör Lig sevinci
YEREL

KUŞADASI GENÇLİKSPOR'DA BÖLGESEL AMATÖR LİG SEVİNCİ
Aydın ve Muğla'daki DSİ yatırımları yerinde incelendi
YEREL

AYDIN VE MUĞLA'DAKİ DSİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ
ADÜ Türk Sanat Müziği Korosundan müzik şöleni
YEREL

ADÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSUNDAN MÜZİK ŞÖLENİ
Nazilli Belediyesi sokakları bakıma aldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ SOKAKLARI BAKIMA ALDI
Buharkent Belediyesinden kukla kumpanyası
YEREL

BUHARKENT BELEDİYESİNDEN KUKLA KUMPANYASI
Kuşadası'nda turizm değerlendirme sempozyumu yapıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA TURİZM DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU YAPILDI
Aydın'da 'İç Hastalıkları Günleri' gerçekleştirildi
YEREL

AYDIN'DA 'İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
FUTBOL

"TOSİC LYON'DAN, MİTROVİC HAKEMDEN..."

 1
  • 2 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı
  • 3 İmam nikahı ile evlendiği kadın kim çıktı?
  • 4 İşte o anlar! Penaltı atışları sırasında...