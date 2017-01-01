21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Kamçı Şehit Kilci'nin Mevlidine Katıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 09:23
Vali Kamçı Şehit Kilci'nin Mevlidine Katıldı
Vali Kamçı Şehit Kilci'nin Mevlidine Katıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesindeki baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.
Garnizon Komutanı Tüğgeneral Ercan Teke, 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Develi Kaymakamı Murat Duru, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven ile birlikte şehit evine gelen Vali Kamçı, şehit babası Ejder Kilci ve ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve mahalle sakinlerine bir kez daha başsağlığı diledi. Vali Kamçı, devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayarak, "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, babası Ejder Kilci'ye ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir" diye konuştu. Vali Kamçı, Ahmet Cihan Kilci gibi yiğit vatan evlatlarının asla unutulmayacağını belirterek, Ahmet'in artık tüm milletin evladı olduğunu söyledi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.
(TB-Y

21.04.2017 09:32:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Halterci Yavuz Başkan Cabbar'ı ziyaret etti
YEREL

HALTERCİ YAVUZ BAŞKAN CABBAR'I ZİYARET ETTİ
Develi'de terminal mevkiinde asfaltlama çalışmaları başladı
YEREL

DEVELİ'DE TERMİNAL MEVKİİNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
'Her Zaman Yanınızdayız' projesi ekibi Zile Mahallesindeydi
YEREL

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ' PROJESİ EKİBİ ZİLE MAHALLESİNDEYDİ
SDP Referandumda 200 STK ile bir araya geldi
YEREL

SDP REFERANDUMDA 200 STK İLE BİR ARAYA GELDİ
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss Kayseri'de
YEREL

MACARİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KİSS KAYSERİ'DE
RHEIN-NECKAR Türk İşverenler Derneği'nden Vali Kamçı'ya Ziyaret
YEREL

RHEIN-NECKAR TÜRK İŞVERENLER DERNEĞİ'NDEN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
ERÜ Turizm Fakültesinde Gastronomi Şenliği düzenlendi
YEREL

ERÜ TURİZM FAKÜLTESİNDE GASTRONOMİ ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Herodot Cevdet, ERÜ'de söyleşiye katıldı
YEREL

HERODOT CEVDET, ERÜ'DE SÖYLEŞİYE KATILDI
Toç-Bir-Sen Kayseri Şubesi tarafından 'Helal Gıda ve Sağlıklı Yaşam' semineri düzenlendi
YEREL

TOÇ-BİR-SEN KAYSERİ ŞUBESİ TARAFINDAN 'HELAL GIDA VE SAĞLIKLI YAŞAM' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Milli Güç Çalıştayı başladı
YEREL

MİLLİ GÜÇ ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Macar Büyükelçi, KTO Başkanı Hiçyılmaz'ı Ziyaret Etti
YEREL

MACAR BÜYÜKELÇİ, KTO BAŞKANI HİÇYILMAZ'I ZİYARET ETTİ
TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Kayseri Bölge Yarışması ödül töreni yapıldı
YEREL

TÜBİTAK 11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ KAYSERİ BÖLGE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
19 Yıl Önce Yapılan Çorakçılar Parkı Yenileniyor
YEREL

19 YIL ÖNCE YAPILAN ÇORAKÇILAR PARKI YENİLENİYOR
Milli Güç Çalıştayı
YEREL

MİLLİ GÜÇ ÇALIŞTAYI

Macar Büyükelçi Organize Besi Bölgesi Projesinde Büyükşehir ile Beraber Çalışmak İstedi
YEREL

MACAR BÜYÜKELÇİ ORGANİZE BESİ BÖLGESİ PROJESİNDE BÜYÜKŞEHİR İLE BERABER ÇALIŞMAK İSTEDİ
Melikgazi İlçesi EVET 'te % 68.6 ile Türkiye'de üçüncü
YEREL

MELİKGAZİ İLÇESİ EVET 'TE % 68.6 İLE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ
Kayseri'deki FETÖ operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ OPERASYONU
Meslekten ihraç edilen öğretmenlere &quot;ByLock&quot; operasyonu
YEREL

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLERE "BYLOCK" OPERASYONU
İlçelerde kanserden korunma yolları anlatıldı
YEREL

İLÇELERDE KANSERDEN KORUNMA YOLLARI ANLATILDI
Başkan Çelik, &quot;Projelere son noktayı koyuyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, "PROJELERE SON NOKTAYI KOYUYORUZ"
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Bellona AGÜ, normal sezonu galibiyetle tamamladı
YEREL

BELLONA AGÜ, NORMAL SEZONU GALİBİYETLE TAMAMLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Gönül penaltı kullanmak istemedi, Tosic ve Mitrovic'e büyük tepki!
FUTBOL

"TOSİC LYON'DAN, MİTROVİC HAKEMDEN..."

 1
  • 2 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı
  • 3 İmam nikahı ile evlendiği kadın kim çıktı?
  • 4 İşte o anlar! Penaltı atışları sırasında...