YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Kamçı Şehit Kilci'nin Mevlidine Katıldı

Vali Kamçı Şehit Kilci'nin Mevlidine Katıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesindeki baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.

Garnizon Komutanı Tüğgeneral Ercan Teke, 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Develi Kaymakamı Murat Duru, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven ile birlikte şehit evine gelen Vali Kamçı, şehit babası Ejder Kilci ve ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve mahalle sakinlerine bir kez daha başsağlığı diledi. Vali Kamçı, devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayarak, "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, babası Ejder Kilci'ye ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir" diye konuştu. Vali Kamçı, Ahmet Cihan Kilci gibi yiğit vatan evlatlarının asla unutulmayacağını belirterek, Ahmet'in artık tüm milletin evladı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.

(TB-Y



21.04.2017 09:32:31 TSI

NNNN

