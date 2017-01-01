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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Vali Güvençer pazarda dert dinledi

21 Nisan 2017 Cuma, 09:24
Vali Güvençer pazarda dert dinledi
Vali Güvençer pazarda dert dinledi

(Fotoğraflı)

Adem Çakır
MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Selendi ziyaretinde ilçe pazarına da uğrayarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların dertlerini dinleyen Vali Güvençer pazarda büyük ilgi gördü.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Selendi'de kurulan semt pazarına giderek pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafının sattıkları ürünler hakkında bilgiler alan Vali Güvençer ilçe pazarı nedeniyle dış mahallelerden gelen vatandaşlarla sohbet ederek onların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlarını yoğun ilgi gösterdiği Vali Güvençer'in pazar ziyaretine İlçe Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Metin Demirel ve Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Muzaffer Çırak da eşlik etti.
Pazar ziyaretinin ardından Vali Güvençer, Manisa il genelinde uygulanan KodlaManisa Projesi kapsamında Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında bulunan Robot Atölyesini ziyaret ederek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe Hastanesini de ziyaret eden Vali Güvençer, İlçe Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı da makamında ziyaret ettikten sonra Selendi'den ayrıldı.
(AÇ-SC)

21.04.2017 09:33:08 TSI
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