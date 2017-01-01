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Kitap satarak öğrencilere kitap alıyorlar

21 Nisan 2017 Cuma, 09:27
Kitap satarak öğrencilere kitap alıyorlar
Kitap satarak öğrencilere kitap alıyorlar

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesinde kırtasiye işleten üç kardeş, sattıkları kitaplardan elde ettikleri parayla öğrenciler için sınava hazırlık kitapları alıyor.
İlçede kırtasiye işleten Feryat, Yekta ve Yunus Balcı kardeşler, bir yıl içinde kitap satarak kazandıkları parayla öğrenciler için yaklaşık bin adet soru bankası, demene sınavı ve test kitabı alarak okullara dağıttılar. Satın altıkları kitapların dağıtımını üstlenen Yunus Balcı, "Biz üç kardeşiz. Çok şükür bu yıl işlerimiz iyi gitti. Biz de bu yıl içinde kitap satarak kazandığımız parayı, böyle hayırlı bir iş için harcamak istedik. Sağ olsun kitap aldığımız firmalarımızda bizlere çok yardımcı oldular. Kitapları bize maliyetine sattılar. Biz de bu kitapları getirip okullarımızda öğrenci kardeşlerimize hediye ettik. Bende geçen yıl üniversite okuyordum. Gerçekten öğrenci olmak çok zor. Çok kitap okumak lazım. O yüzden kitaplara para kesinlikle yetişmiyor. Biz de kırtasiyemizde en çok kitap satışı yapıyoruz" dedi.
Hayırsever üç kardeşin en büyüğü Bilim Kırtasiye Genel Müdürü Feryat Balcı ise, bu yardım etkinliğini her yıl tekrarlayacağını belirtti. Feryat Balcı, "Biz bu kitap yardım etkiliğini Allah nasip ederse her yıl yapmayı planlıyoruz. Allah'a çok şükür kazanıyoruz. Biz de sadaka ve zekâtlarımızı böyle hayır işinde kullanmak istedik. Hazreti Ali'nin dediği gibi 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyerek eğitimin ne kadar önemli olduğunu söylemiştir. Bizde kardeşler olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
(VE-MSA-Y)

21.04.2017 09:34:45 TSI
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