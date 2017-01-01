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Milletvekili Balta, sokak çağrılarına tepki gösterdi

21 Nisan 2017 Cuma, 09:33
Milletvekili Balta, sokak çağrılarına tepki gösterdi

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, referandum sonuçlarına ilişkin sokak çağrılarına tepki gösterdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Balta, sandıkta umduğunu bulamayan iç ve dış mihrakların halkı sokağa çağırmasının iyi niyetten yoksun bir girişim olduğunu belirterek, "Biz bütün bu çağrıları toplumu germeye çalışan, toplumda kaos oluşturmaya çalışan birer adım olarak değerlendiriyoruz. Gezi ve 6-8 Ekim olaylarında sokağa dökme çağrılarının ne denli bir felakete sebebiyet verdiği herkesin malumudur. Bu konuda milletimiz özellikle çok tecrübeli ve bu çağrılara cevap vermeyecektir. Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ve ortası bunlara asla izin vermeyecektir. Bu bir halk oylamasıydı ve halk tercihini yaptı. Milletimiz önemli bir çoğunluğuyla sandıktan birlik ve beraberliğimiz demokrasimiz ve cumhuriyetimiz daha da güçlenerek çıkmıştır. Trabzon'umuzun güven ve istikrar içinde davamıza gösterdiği büyük teveccüh ve destekten dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bu sonuçta emeği, katkısı olan her kademedeki bütün arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
Milletvekili Balta, alınan sonuçlar üzerinden manipülasyon çalışması yapanları gördüklerini dile getirerek, "CHP referandum sonucunu protesto etmek bahanesiyle vatandaşlarımızı sokaklara, meydanlara dökme gayretindedir. Provokasyonlarla, sokak eylemleriyle vatandaşlarımızı kutuplaştırıcı bu yaklaşımı reddediyoruz. Açıkçası bu çalışmaların işe yarayacağını düşünmüyoruz. Herkesin referandum sonucunu kabullenmesi gerekiyor. Sandığa yansıyan millî iradedir. İster 'evet' deyin ister 'hayır' deyin milletin iradesine inanmak ve güvenmek zorundayız, demokrasinin gereği budur. Madem demokrasiden ve temel hak ve hürriyetlerden bahsediliyor o halde halkın tercihi gerçekleşmiştir, herkesin buna saygı göstermesi gerekiyor. İşi sulandırmak ve başka boyutlara taşımak hiç kimseye fayda getirmeyecektir. Sokağa çıkın çağrısını yapanlar şunu iyi bilmelidir. Siyaseten alınamayan sonuçları sokaklarda aramak beyhudedir. Hiç kimse toplumu kışkırtma girişiminde bulunmasın. Hiç kimse yeni kutuplaştırma ve kamplaştırma hayallerine dalmasın. Hiç kimse sakın sokaklara oynamaya kalkmasın. Bu sokak çıkmaz" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

21.04.2017 09:41:10 TSI
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