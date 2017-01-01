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Kapanan yolun açılmasını istiyorlar



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Başköy muhtarı ve halkı ulaşımlarını sağladıkları yolun yeniden açılmasını istiyor.

Geçtiğimiz aylarda Göbel Termal Tesisleri içerisinden köylerine giden yolun kapatıldığını belirten Başköy Muhtarı İbrahim Özdaş, " Ben 70 yaşındayım ve bu yolun 100 yıldan bu yana kapandığını öğrendim. Buranın kapatılma sebebi nedir biz bunu öğrenmek istiyoruz. Göbel Termal dışından bir yol yapıldı, ancak çamurdan kimse aracıyla çıkamıyor. Bu yoldan biz memnun değiliz. Eski yolumuzun tekrar açılmasını istiyoruz. Sürekli beni arayarak "bu yol ne olacak?" diye soruyorlar ve ben bu sorulara cevap vermekten kendi işlerime bakamıyorum. Sonuçta ne olacağını bilmiyoruz. Kapanan yolun tekrar açılması beklentisi içerisindeyiz" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi. (Tİ - EFE)



21.04.2017 09:51:56 TSI

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