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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Çaturoğlu, Bakan Yılmaz'dan iki okul talep etti

21 Nisan 2017 Cuma, 09:47
Çaturoğlu, Bakan Yılmaz'dan iki okul talep etti
Çaturoğlu, Bakan Yılmaz'dan iki okul talep etti

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek Zonguldak'ın eğitim yatırımlarını görüştü. Çaturoğlu Bakan Yılmaz'dan Kdz. Ereğli'ye Spor Lisesi, Alaplı'ya da Fen ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı Proje İmam Hatip Lisesi talep ettiğini belirtti.
Milletvekili Çaturoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere değindi; "Dün Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ı Makamında ziyaret ettim. Ziyaretimizde Sayın Bakanımız ile Zonguldak İlimizin 2017 Yılı Eğitim Yatırım Programını görüştük ve Alaplı'ya Fen ve Sosyal Bilimler Ağırlık Proje İmam Hatip Lisesi, Ereğli'ye de Spor Lisesinin 2017 Yılı Ek Yatırım programına alınmasını talep ettim. Sayın Bakanımızda yakından ilgileneceğini belirttiler ve ilgililere gerekli talimatlarını verdiler. Bizde konuyu yakından takip edeceğiz. Ziyaretimiz sırasında Mili Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı ziyarete gelen Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Sivas İl Başkanımız ile de sohbet ettik. İlimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum."
(VK-RFK-Y)

21.04.2017 09:55:02 TSI
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