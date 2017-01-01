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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Play-off öncesi Sakaryasporlu futbolculara motivasyon kahvaltısı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:04
Play-off öncesi Sakaryasporlu futbolculara motivasyon kahvaltısı
Play-off öncesi Sakaryasporlu futbolculara motivasyon kahvaltısı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Sakaryasporlu futbolcular Play-Off maçları öncesinde motivasyon kahvaltısında bir araya geldi.
Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Sakaryasporlu futbolcular Play-Off maçları öncesinde, Çark Caddesi Simit Sarayında kendileri için düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Simit Sarayı Sakarya Mağaza Müdürü Vedat Arduç'un özel davetine, Sakaryaspor Yönetim Kurulu üyeleri Enes Zengin ve Aydın Derman, Teknik Direktör Osman Özdemir ile futbolcular tam kadro katıldı.
Hoş sohbet eşliğinde geçen kahvaltı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(RŞ-RFK-Y)

21.04.2017 10:12:50 TSI
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