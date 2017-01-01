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KAYMEK'ten bir sergi daha



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, farklı branşlarda sergiler açmaya devam ediyor. Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde KAYMEK tarafından Hüsn-i Hat Sergisi açıldı.

Anadolu'da marka haline gelen KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları birbirinden farklı branşlarda birbirinden güzel eserleri üretmeye devam ediyor. Kayseri Park AVM'de açılan sergiye 'Kalemin Miracı' adı verildi ve sergide Hüsn-i Hat Kursu'nda yapılan eserler sergilendi.

Serginin açılışını KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar yaptı.

(TB-Y



21.04.2017 10:12:55 TSI

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