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Başkanlık koltuğu öğrencilerin



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 23 Nisan nedeniyle makamını Cemre Ustaosman ve Yakup Özmen'e devretti.

Altınova'da 4-C sınıfı öğretmeni Seher Mazlum, öğrenciler Cemre Ustaosman ve Yakup Özmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oral, Altınova Belediye Başkanlığı görevini dönüşümlü olarak iki öğrenciye devretti. Öğrenciler, okullarının bahçe duvarlarındaki demir parmaklıklara çiçek yapılmasını ve okullarındaki 4'üncü sınıf öğrencilerinin belediye tarafından sinemaya gönderilmesi talimatını verdiler.

Başkan Metin Oral da öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi

(MM-İHS



21.04.2017 10:13:20 TSI

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