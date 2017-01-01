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İllerarası Masa Tenisi Turnuvası Kuşadası'nda başladı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen İllerarası Masa Tenisi Turnuvası 3. Grup Müsabakaları Kuşadası'nda başladı.

Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış karşılaşmalarını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit ve turnuva yetkilileri izledi. 20-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalarda Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 10 takım mücadele edecek .

(ZH-İK)



21.04.2017 10:14:30 TSI

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