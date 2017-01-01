21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İllerarası Masa Tenisi Turnuvası Kuşadası'nda başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:06
İllerarası Masa Tenisi Turnuvası Kuşadası'nda başladı
İllerarası Masa Tenisi Turnuvası Kuşadası'nda başladı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen İllerarası Masa Tenisi Turnuvası 3. Grup Müsabakaları Kuşadası'nda başladı.
Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış karşılaşmalarını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit ve turnuva yetkilileri izledi. 20-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalarda Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 10 takım mücadele edecek .
(ZH-İK)

21.04.2017 10:14:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucuya bir kurban daha
YEREL

UYUŞTURUCUYA BİR KURBAN DAHA
Başkan Özakcan'ın 23 Nisan mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 23 NİSAN MESAJI
Aydın'da işçi bayramı ve bahar şenlikleri erken başladı
YEREL

AYDIN'DA İŞÇİ BAYRAMI VE BAHAR ŞENLİKLERİ ERKEN BAŞLADI
AYSO' da Sermaye ve Ar-Ge Destek Programları tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL

AYSO' DA SERMAYE VE AR-GE DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Birlik ve beraberlik mesajının verildiği klip tam not aldı
YEREL

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJININ VERİLDİĞİ KLİP TAM NOT ALDI
Çeyrek asır sonra Gözpınar'da 23 Nisan kutlandı
YEREL

ÇEYREK ASIR SONRA GÖZPINAR'DA 23 NİSAN KUTLANDI
Büyükşehir 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 23 NİSAN'I COŞKUYLA KUTLAYACAK
Alıcık, 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

ALICIK, 23 NİSAN'I KUTLADI
Kuşadası'nda Keman Dinletisi
YEREL

KUŞADASI'NDA KEMAN DİNLETİSİ
Söke'de Okullar Arası Atletizm Heyecanı Yaşandı
YEREL

SÖKE'DE OKULLAR ARASI ATLETİZM HEYECANI YAŞANDI
Büyükşehir'den, akciğer solunum testi uygulaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN, AKCİĞER SOLUNUM TESTİ UYGULAMASI
Didimli Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Atabay'dan öğrendiler
YEREL

DİDİMLİ ÖĞRENCİLER YEREL YÖNETİMİ BAŞKAN ATABAY'DAN ÖĞRENDİLER
İlek gelir kapısı oldu
YEREL

İLEK GELİR KAPISI OLDU
Germencik'te çocuklar eğlenceye doyacak
YEREL

GERMENCİK'TE ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK
Bakan Özlü'ye Aydın Kestanesi ve İnciri ikram edildi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ'YE AYDIN KESTANESİ VE İNCİRİ İKRAM EDİLDİ
Didim'de Turizm haftası coşkusu
YEREL

DİDİM'DE TURİZM HAFTASI COŞKUSU
Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu
YEREL

AYDIN CUMHURİYET İLKOKULU ŞAMPİYON OLDU
Aydınlı finalistler büyük finale gidiyor
YEREL

AYDINLI FİNALİSTLER BÜYÜK FİNALE GİDİYOR
Nazilli'de FETÖ operasyonu, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL

NAZİLLİ'DE FETÖ OPERASYONU, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Didim Engelliler Derneğinden anlamlı sandalye bağışı
YEREL

DİDİM ENGELLİLER DERNEĞİNDEN ANLAMLI SANDALYE BAĞIŞI
Söke'de Egemenlik Haftası Satranç Turnuvası
YEREL

SÖKE'DE EGEMENLİK HAFTASI SATRANÇ TURNUVASI
Sürdürülebilir kalkınmada hedef Aydın'da 25 bin kişiye istihdam
YEREL

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA HEDEF AYDIN'DA 25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Aydın Ovası'nı kuşlar istila etti
YEREL

AYDIN OVASI'NI KUŞLAR İSTİLA ETTİ
Kuşadası Gençlikspor'da Bölgesel Amatör Lig sevinci
YEREL

KUŞADASI GENÇLİKSPOR'DA BÖLGESEL AMATÖR LİG SEVİNCİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu yiyecekler beyne zarar veriyor!
SAĞLIK

BEYNİ ÖLDÜREN 11 YİYECEK!

 1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı
  • 4 Çıngıraklı yılanın kuyruğunu kesip...