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Mod Internatıonal School Ve Gelişim Kreşi Güçlerini Birleştirdi

21 Nisan 2017 Cuma, 10:09
Mod Internatıonal School Ve Gelişim Kreşi Güçlerini Birleştirdi
Mod Internatıonal School Ve Gelişim Kreşi Güçlerini Birleştirdi

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum'da faaliyet gösteren Mod Anaokulu ve Kreşi ile Gelişim Kreşi güçlerini birleştirdi. Bodrum'da 9 yıllık eğitim tecrübesi olan Gelişim kreş, Mod Internatıonal School bünyesine katıldı.
9 yıllık eğitim tecrübesi ile Mod Internatıonal School bünyesine katılan Gelişim Kreşi öğrencileri ve eğitimcileriyle Mod okuluna taşındı. Güçlerini birleştiren 2 kreş daha güçlü olacaklarını açıkladılar.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mod Internatıonal School Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Senemoğlu, Gelişim kreş ile güçlerini birleştirdiklerini söyleyerek "biz faaliyete geçtiğimizden beri anaokulu standartları değiştirdiğimizden artık aynı standartlara ulaşmaları için diğer kreşlerden birleşme teklifi alıyorduk. İlk defa bu teklifi hayata geçiren gelişim kreşi oldu. Kendi tecrübesini bize katarak tüm öğrencileri ve personeli ile birlikte bünyemize katılmıştır. Bizde bu sayede Gelişim Kreşin 9 yıllık tecrübesinden faydalanmış olduk. Gelişim kreş kendi bünyesinde bulunan kreşi tamamen kapatmıştır. Artık öğretmenleri ve öğrencileri Mod Anaokulu Kreşte eğitimlerini sürdürecek. Gerçek anlamda anaokulu ve kreş yapabilmek için yatırım yapılması gerekiyor. Bu işin küçücük mekanlarda kalıplaşmış metotlarla yapılma imkanı kalmamıştır. Şu anda Mod 42 personel, 170 üzerindeki öğrencisiyle hizmet vermektedir. İlkokulu açıyoruz bir sonraki eğitim öğretim sezonunda 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıfları açıyoruz. Şu anda 1 sınıfımız tamamen dolu 2'inci sınıfı da doldurmak üzereyiz. Bu ara da kayıtlarımızda devam ediyor"dedi.
(EA-İK)

21.04.2017 10:17:25 TSI
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