YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Memiş'ten 23 Nisan mesajı

Başkan Memiş'ten 23 Nisan mesajı



BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Memiş şunları ifade etti:

"Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsali olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahiptir. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği; milli iradenin kalbi Meclisimizin açıldığı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hatta bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir.

Bu vesile ile sevgili çocuklarımıza, dünya üzerindeki ilk ve tek bayramların da neşeli, huzurlu ve başarılarla dolu bir hayat diler, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım."

(ERZ-AA-Y)



21.04.2017 10:20:32 TSI

NNNN

