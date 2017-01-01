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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Çiçekdağı İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde doğalgaz çalışmaları başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 10:12
Çiçekdağı İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde doğalgaz çalışmaları başladı
Çiçekdağı İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde doğalgaz çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Çiçekdağı İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde doğalgaz çalışmaları başladı.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, ilçenin gelişimi adına her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.
Belediye Başkanı İsmail Deniz konuşmasında şunları kaydetti;
"İlçemizin gelişmesi adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bağlarbaşı mahallemizde başlayan doğal gaz çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.
Nihayetlenecek olan doğalgaz çalışmaları neticesinde ilçemizde doğalgaz boru hattı döşenmeyen mahalle kalmayacaktır.
Doğalgaz çalışmaları bittikten sonra mahallemizde yol çalışmalarımızda tamamlanarak ilçemiz daha yaşanılır bir hale gelecektir.
Bu güne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız ve misyonumuzun gerektirdiklerini yerine getireceğiz. Bağlarbaşı mahallemize doğalgaz boru hattı hayırlı olsun."
(EÖ-AÖ-Y)

21.04.2017 10:21:33 TSI
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